MotoGP in Malesia nel weekend dell'1-3 novembre per il penultimo appuntamento del 2024, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Sepang è una pista dai dolci ricordi per Martin e Bagnaia, che si stanno giocando il mondiale: entrambi hanno conquistato su questa pista il loro primo titolo in carriera (Jorge in Moto3 e Pecco in Moto2), per giunta nello stesso anno, il 2018. E se lo spagnolo ha il primo match point iridato, l'italiano potrebbe non dipendere solo dai suoi risultati...

Sepang è la pista del miglior ricordo di Jorge Martin, campione del mondo Moto3 nel 2018 proprio in Malesia, dove avrà il suo match point MotoGP. La curiosità è che, se non ci fosse di mezzo la Sprint, per convertire il match point avrebbe bisogno di un risultato analogo a quello di 6 anni fa, quando la sua vittoria, coniugata al quinto posto di Bezzecchi, gli diede la gioia Mondiale. Sepang, però, è anche la pista del primo dei migliori tre ricordi di Bagnaia, campione del mondo Moto2 in quello stesso giorno di gloria per Martin. In quella circostanza a Bagnaia bastò marcare Oliveira per chiudere i conti, oggi invece deve andare all'arrembaggio per trasformare il -17 in qualcosa di diverso e migliore, portando il duello una volta in più a Valencia, come negli ultimi due anni.