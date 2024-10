La MotoGP corre in Malesia nel weekend dell'1-3 novembre per il penultimo GP della stagione, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . A Sepang prosegue la lotta mondiale tra Bagnaia e Martin, con lo spagnolo avanti di 17 punti e al primo match point per il titolo. Servirà puntare la sveglia: Sprint Race e gara sono entrambe in programma alle 8 ora italiana. Di seguito tutti gli orari sui nostri canali

Continua il duello per la corona della MotoGP , con la sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia . La lotta al titolo riprende con il GP della Malesia , penultimo appuntamento della stagione 2024 e primo match point per il pilota spagnolo , che per laurearsi campione del mondo con una gara di anticipo dovrà guadagnare più di 20 punti sull'italiano alla fine del weekend (ora è a +17). A Sepang si corre dall'1 al 3 novembre, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini . Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Puntate la sveglia, Sprint e gara alle 8!

Dopo la conferenza piloti di giovedì 31 ottobre, primi giri in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le tre classi che a partire dall’1.55 si alterneranno sul Sepang International Circuit per le prove libere. Le Pre-qualifiche di MotoGP sono in programma alle 7.55 di venerdì mattina. Nella notte tra venerdì e sabato la lotta per la pole della classe regina, in pista a partire dalle 3.45 per le qualifiche. Bisognerà attendere, invece, le 8 di sabato mattina per la Sprint, con i primi punti del wekeend. Domenica la gara, con il semaforo verde programmato alle 8, dopo Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15).