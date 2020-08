Record e sorprese nella terza gara del Mondiale di MotoGP: il rookie Binder festeggia la vittoria, la prima in top-class oltre che per lui anche per il suo team KTM e per il suo Paese, il Sudafrica; Morbidelli, 2°, conquista il primo podio in MotoGP; Zarco, 3°, torna sul podio dopo due anni (Malesia 2018). Rivediamo il meglio dello spettacolo andato in scena a Brno

