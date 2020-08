Morbidelli adesso è 3° nel Mondiale: la classifica

Quartararo si deve accontentare della settima posizione a Brno, ma resta comunque in testa al Mondiale con 59 punti a +17 su Vinales (14° sul traguardo). Morbidelli arriva secondo in gara e sale al 3° posto in classifica, alla pari con Dovizioso a quota 31 punti (-28 da Quartararo). Rossi è 7° con 27 punti

