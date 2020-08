La classifica del Mondiale: Quartararo è in testa

Dopo il GP di Stiria, c'è ancora Quartararo in testa al Mondiale con 70 punti, nonostante abbia chiuso la gara al 13° posto. Dovizioso (5° al traguardo) accorcia a -3 dal francese della Petronas. In terza posizione c'è Miller a quota 56. Rossi è 7° in classifica con 45 punti

GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA