GP Stiria, la gara della MotoGP alle 14 LIVE

A una settimana dalla vittoria di Dovizioso nel GP d'Austria, i piloti della MotoGP tornano a darsi battaglia al Red Bull Ring nel GP di Stiria. Pol Espargaró dalla pole, Zarco dalla pit lane a causa della sanzione, Dovizioso 8° in griglia. Pramac su Marini: Guidotti e Uccio confermano. Doppietta Sky Racing Team VR46 in Moto3 trionfa Vietti, in Moto2 Bezzecchi. Marquez, il Manager: "Non è stupido, ha seguito i medici". Gara live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

MARQUEZ OUT, LE PAROLE DEL MANAGER A SKY