Rossi va forte non solo in moto. Valentino non ha mai nascosto di essere un grande amante delle quattro ruote, come testimoniano le sue numerose presenze nelle competizioni di rally. In un video postato sul suo profilo Instagram, il pilota Yamaha si diverte con il drifting. In macchina con lui c’è la fidanzata Francesca Sofia Novello, che però non ama altrettanto le derapate, come si intuisce dal post che accompagna le immagini: "La Franci e la sua grande passione per il drifting"

LO SPECIALE MOTOGP