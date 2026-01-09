Dopo l'incidente di Sepang nel giro di schieramento della Moto3 che ha coinvolto Dettwiler e la decisione del pilota svizzero di concentrarsi sul recupero fisico rinunciando alla possibilità di provare a tornare in fretta per correre con Sic58 Squadra Corse, il team di Paolo Simoncelli ha scelto per il 2026 Leo Rammerstorfer. Austriaco con esperienza in Red Bull Rookies Cup e JuniorGp, nel 2025 Rammerstorfer ha ottenuto come migliori risultati un quinto posto ad Aragón in Rookies e un quarto a Magny-Cours nel Mondiale junior. Ora arriva la grande chance di una carriera particolare, cominciata seriamente tra i 14 e i 15 anni, dopo anni di utilizzo della moto come strumento di divertimento con il quale seminare il panico nei pollai inseguendo le galline o con cui fare gare di impennate in terreni privati con il fratello e gli amici.