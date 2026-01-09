Offerte Sky
Moto3, Sic58 Squadra Corse sceglie Leo Rammerstorfer per il 2026

moto3
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Foto IG @redbullrookiescup

Il pilota austriaco completa lo schieramento del team di Paolo Simoncelli dopo il forfait di Dettwiler. Formerà una coppia di rookies con O'Gorman

Dopo l'incidente di Sepang nel giro di schieramento della Moto3 che ha coinvolto Dettwiler e la decisione del pilota svizzero di concentrarsi sul recupero fisico rinunciando alla possibilità di provare a tornare in fretta per correre con Sic58 Squadra Corse, il team di Paolo Simoncelli ha scelto per il 2026 Leo Rammerstorfer. Austriaco con esperienza in Red Bull Rookies Cup e JuniorGp, nel 2025 Rammerstorfer ha ottenuto come migliori risultati un quinto posto ad Aragón in Rookies e un quarto a Magny-Cours nel Mondiale junior. Ora arriva la grande chance di una carriera particolare, cominciata seriamente tra i 14 e i 15 anni, dopo anni di utilizzo della moto come strumento di divertimento con il quale seminare il panico nei pollai inseguendo le galline o con cui fare gare di impennate in terreni privati con il fratello e gli amici.

Esordio nel Mondiale a 22 anni

Il gap competitivo con i piloti spagnoli, molto più precoci negli approcci alla pista, ha rallentato l'ascesa di Rammerstorfer verso il Mondiale. Quest'anno compirà infatti 22 anni, età inusuale per debuttare in Moto3, ma coerente col suo percorso personaleDopo l'esperienza con MTA di Tonucci nel JuniorGp, un altro team italiano sulla sua strada: Sic58 Squadra Corse, da compagno di squadra di Casey O'Gorman, in uno schieramento di soli rookies.

