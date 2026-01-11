Moto2, Fantic Racing: Eric de Seynes nuovo Team Owner

Il team Fantic Racing Moto2 si prepara alla nuova stagione e dà il benvenuto al nuovo Team Owner Eric de Seynes . "Spinto da una profonda passione per il mondo delle due ruote, de Seynes vanta un’esperienza decennale nel motorsport - si legge nel comunicato ufficiale del team - occupando ruoli di rilievo a livello europeo e globale. La passione e i valori condivisi sono alla base di un progetto che vuole dare continuità al percorso intrapreso da Fantic Racing nel Motomondiale, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della categoria Moto2 e, al tempo stesso, aprire nuove opportunità strategiche".

Eric de Seynes, Team Owner: "Una storia fatta di passione"

"Prima di tutto, questa è una storia umana, fatta di passione. Il motociclismo mi ha accompagnato per tutta la mia carriera, regalandomi moltissimo, soprattutto nel mondo delle corse. La mia visione è proteggere questo sogno del racing affinché continui a ispirare le nuove generazioni. In questo senso, la Moto2 è per me una categoria speciale. La MotoGP vive in un universo tutto suo, mentre la Moto2 rappresenta il vertice della 'piramide naturale' del racing. In un orizzonte più ampio, desidero sostenere il talento e le nuove generazioni che costruiranno il futuro di questo sport. Per dare credibilità a questo impegno, la Moto2 è la categoria di riferimento. È con questo spirito che ho scelto di investire nel team, rispettando tutto ciò che è stato costruito e ottenuto nel tempo. Il titolo mondiale a squadre conquistato nel 2025 conferma la solidità del progetto. Il mio ingresso non vuole essere un elemento di rottura, ma un rafforzamento: porto il massimo supporto a una squadra vincente, ai valori dello sport e alla passione che condividiamo, così come ai due piloti scelti per la prossima stagione. Siamo solo all’inizio di un nuovo percorso, con una visione a lungo termine. Siamo pronti a lavorare e a performare. E, oltre a essere una squadra vincente, voglio che diventiamo un punto di riferimento per i tifosi che amano il motociclismo, offrendo anche alle nuove generazioni l’opportunità di vivere il sogno del racing".