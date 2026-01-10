Moto2, Fantic Racing passa a Éric de Seynes

È tutto fatto, manca solo l'ufficialità: Fantic Racing passa a Éric de Seynes e si chiamerà REDS Fantic Racing nel 2026. L'imprenditore francese, ex Ceo di Yamaha Europa, rileva la squadra campione del mondo in carica tra i team. Resteranno sia i piloti precedentemente scelti per il 2026 (Barry Baltus e Tony Arbolino), sia la stragrande maggioranza della squadra che lavorerà con loro

Fantic Racing passa di mano: la squadra Moto2, vincitrice della classifica dei team 2025, viene acquistata da Éric de Seynes . Ex ceo di Yamaha Europe e imprenditore appassionatissimo di moto, de Seynes ha fatto parte di uno dei tre gruppi di imprenditori interessati all'acquisto del team dopo il ricorso alla composizione negoziata da parte dell'azienda lo scorso anno. L'operazione è conclusa, il legame con Fantic rimane perché il reparto corse resterà in Italia e il nome Fantic resterà coniugato a quello della nuova società. Il team si chiamerà infatti REDS Fantic Racing. Reds sta per Racing for Education, Development and Sport. Il progetto mira infatti non solo al Mondiale Moto2, ma anche alla creazione di un ecosistema per lo sviluppo di talenti sia alla guida delle moto che nella loro ingegnerizzazione, con un polo francese a La Ferté-Vidame, località a circa 70km da Le Mans.

Chi è Éric de Seynes

Reds cela nel suo nome anche le iniziali del nuovo proprietario del team, Éric de Seynes. Appassionato di moto sin da bambino e proprietario di una meravigliosa collezione di 350 pezzi rari, de Seynes entrerà nelle corse rilevando Fantic senza stravolgimenti, mantenendo sia i piloti precedentemente scelti per il 2026, Barry Baltus e Tony Arbolino, sia la stragrande maggioranza della squadra che lavorerà con loro. Si avvarrà inoltre di tre collaboratori che sono già stati fino al 2025 pilastri del team Fantic: Mariano Roman per la parte amministrativa insieme a Stefano Bedon che si occuperà anche della parte sportiva e Roberto Locatelli per la gestione in pista. È tutto fatto, manca solo l'ufficialità. Fantic Racing passa a Éric de Seynes e si chiamerà nel 2026 REDS Fantic Racing.