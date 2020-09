Il pilota della Ducati reagisce alla caduta di sabato e fa sua la Superpole Race ad Aragon davanti a Rea e Rinaldi. Gli altri italiani: 12° Caricasulo, 17° Melandri e 18° Ferrari. Gara 2 in programma alle 14. Tutto in diretta sul canale 208 di Sky

Scott Redding fa sua la Superpole Race al Motorland Aragon, dove è in corso il quinto weeend del Mondiale Superbike. Per Redding una grande reazione dopo la caduta di sabato: il pilota della Ducati Aruba Racing ha girato in 1:49.813 e in classifica ora è a 191 punti, secondo alle spalle di Rea (218 pt) Lo stesso Rea ha chiuso la prova sprint secondo, terzo l'italiano Rinaldi che ieri ha vinto Gara-1. Seguono Bautista, Davies e Lowes. Gli altri italiani: 12° Caricasulo, 17° Melandri e 18° Ferrari. Gara- 2 è in programma alle 14: utto in diretta sul canale 208 di Sky.