Supersport Teruel, Locatelli da record ad Aragon

Locatelli batte il record di vittorie in una stagione, chiudendo davanti a Mahias e Vinales. Oettl quarto, De Rosa centra Cluzel che si frattura tibia e perone. Buis replica la fuga di settimana scorsa e domina in Supersport 300, quarto Brianti

Ad Aragon suona la nona sinfonia di Andrea Locatelli, nuovamente mattatore nell’ultima gara del weekend di Teruel con tanto di nuovo record della pista: 1’53”990, primo pilota della storia sotto il 54” in gara. Ormai il bergamasco di Bardahl Evan Bros lotta solo con se stesso, avendo battuto persino il primato di vittorie in una singola stagione di Supersport (Kenan Sofuoglu e Eugene Laverty si erano infatti fermati a otto). Gara 2 era partita nel segno di Jules Cluzel e Raffaele De Rosa, che si erano messi a dettare il ritmo davanti proprio a Locatelli. Il pilota napoletano ha poi commesso un errore alla staccata di curva 1, tamponando Cluzel e finendo a terra insieme a lui: è stato però il francese a riportare le conseguenze peggiori, con la frattura di tibia e perone della gamba sinistra.

Locatelli ha così preso la testa, liberandosi presto della competizione di Lucas Mahias e involandosi verso il successo. Il team Kawasaki Puccetti può festeggiare l’insperato podio del #44, mentre l’impresa non è riuscita a Philipp Oettl, beffato da Isaac Vinales che dunque chiude terzo. Dietro di loro si classifica un gruppo compatto formato da Hannes Soomer, Peter Sebestyen, Corentin Perolari e Manuel Gonzalez. Nona posizione per Steven Odendaal, con Danny Webb a completare la top-10. Axel Bassani termina tredicesimo davanti a Federico Fuligni, a terra Kevin Manfredi. Luigi Montella non è invece partito dopo aver raccolto un

detrito nel giro di ricognizione.

Jeffrey Buis è tornato a fare la voce grossa in Supersport 300. L’olandese ha replicato Gara 1 dello scorso weekend, andando in fuga e vincendo con margine su un plotone guidato da Scott Deroue, suo compagno di squadra; il distacco in classifica tra i due sale ora a undici punti a favore di Buis. A completare il podio è Bahattin Sofuoglu, scattato dalla pole e piombato sotto la bandiera a scacchi appena davanti a Thomas Brianti, migliore dei piloti italiani. Bruno Ieraci e Kevin Sabatucci si sono ben comportati, terminando però non meglio nono e decimo nel solito folto plotone della 300. Gli altri italiani sono invece arrivati lontano: Paolo Grassia 26°, Alfonso Coppola 28°, Gabriele Mastroluca 29°, Mirko Gennai 32° dopo una caduta. Non ha preso il via Kim Aloisi, vittima di un presunto problema tecnico in griglia di partenza.