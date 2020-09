Su Instagram usa un'immagine che lo ritrae come un "giallo" della serie "I Simpson". Marco Melandri annuncia la decisione di lasciare il team Barni in Superbike: "Ringrazio la squadra, mi fermo qui. I fallimenti servono per vivere senza rimpianti e ora sono davvero in pace"

"Non ho trovato foto migliore per un periodo come questo. Ringrazio di cuore il Team Barni, tutti i ragazzi della squadra e Marco Barnabò per questa esperienza ma mi fermo qui. I fallimenti servono per vivere senza rimpianti ed ora sono davvero in pace.

In moto non mi sono mai sentito a mio agio, lo stress mi portava problemi fisici, non riuscivo ad essere felice, quindi giusto lasciare spazio ai giovani perche il futuro è loro!!". E' il messaggio sui social con cui Marco Melandri annuncia l'addio al team Barni che aveva sancito il suo ritorno in SBK. Al suo posto Samuele Cavalieri. Melandri nel suo saluti usa una foto che lo ritrae in versione "giallo", come un personaggio della serie "I Simpson".