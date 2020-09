Stop Crutchlow: salta le due gare di Misano

Operato per risolvere un problema di sindrome compartimentale, Crutchlow si ferma: dichiarato "unfit" prime delle terze libere, il britannico LCR non tornerà in pista nemmeno settimana prossima. Cecchinello a Sky: "Ieri la ferita si è riaperta, c'è il rischio di un'infezione. Speriamo di averlo a Barcellona". Per settimana prossima ipotesi Bautista come sostituto

Il pilota del Team LCR Honda Cal Crutchlow, che ieri aveva ottenuto l'idoneità a correre affrontando le prime due libere, è stato dichiarato "unfit" prima delle FP3. Cal non ha recuperato pienamente dopo l'operazione a cui si è sottoposto per risolvere un problema di sindrome compartimentale. Cecchinello, Team Manager LCR Honda, a Sky ha spiegato che non rientrerà nemmeno nella gara di Misano in programma settimana prossima: "La ferita si è riaperta ieri per lo sforzo muscolare, c'è il rischio di un'infezione, il responsabile medico del Motomondiale, Angel Charte gli ha consigliato di rinunciare ai due GP di Misano. Un sostituto? Al 99% a Barcellona Cal ci sarà, per il prossimo GP di Misano invece dobbiamo ancora decidere. Ipotesi Bautista".