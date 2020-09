A Misano Jorge Martin non c'è. Ma la sua positività al Covid19 è cosa ormai nota. Sam Lowes è stato il più veloce nelle qualifiche, riscrivendo anche il record della pista per la classe di mezzo. Ma l'inglese parte dalla pit lane a causa della penalità inflitta in Austria. La prima posizione in griglia sarebbe dunque occupata da Remy Gardner, che nelle Q2 ha trovato il giro giusto per beffare Luca Marini. Ma l'australiano cade nel warm up, ed è dichiarato unfit. È così che la prima fila diventa tutta italiana, con il leader del mondiale che guida un terzetto tutto italiano, Marini-Bezzecchi-Bastianini.

Si spengono i semafori, si parte. Ed è proprio Marini che va subito a comandare, mentre il suo compagno di squadra aggredisce Bastianini e si riporta alle spalle di Marini. C'è anche Di Giannantonio là davanti, a lottare per la quinta posizione. Ma la vera battaglia, al quarto giro, è tra Schrotter e Bastianini. Bestia ne ha, e in una manciata di giri si porta in terza. Cade Jorge Navarro, mentre Marini è ufficialmente in fuga e firma anche il giro veloce in 1’37”013.