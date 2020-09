Rossi protagonista a Misano, in pista e fuori. Come sempre. "Abbiamo deciso di chiudere in bellezza e dopo i risultati di oggi in Moto2 e MotoGP chiudiamo l'Academy...E non solo: con Morbidelli da ora in avanti parlerò solo di calcio", dichiara ironico Valentino ai microfoni di Sky MORBIDELLI 1° DAVANTI A BAGNAIA, 4° ROSSI

Valentino Rossi show dopo la gara di Misano: il Dottore, 4° dopo lo spettacolare GP vinto da Morbidelli davanti a Bagnaia, è protagonista anche nel post su Sky, all'interno di Paddock Live. Il Dottore annuncia un colpo di scena: "Voglio darvi una notizia bomba. Abbiamo deciso di chiudere in bellezza dopo il 1° e il 2° posto di Marini e Bezzecchi in Moto2 e il 1° e il 2° posto di Morbidelli e Bagnaia davanti a me in MotoGP. Abbiamo deciso di chiudere l'Academy, Chiudiamo col botto, ci siamo divertiti, abbiamo esagerato...Quando mi ha passato Bagnaia e Morbidelli è andato via ho pensato: 'Ma di chi c...è stata l'idea di fare l'Academy?!' Ma non potevo arrabbiarmi con nessuno, l'idea è stata mia...E dopo questa vittoria ho deciso che con Morbidelli parleremo solo di calcio", spiega ironico Valentino, battuto sul tracciato di Misano dai suoi allievi.

"Scegliere la gomma media? Ci ha ispirato Vasco" Rossi svela un segreto anche sul fronte gomme: "Stiamo lavorando bene con il team. La scelta della gomma hard era più facile ma alla fine c'era meno potenziale, così abbiamo deciso di rischiare e provare la media ed è stata la scelta giusta. Poi ce l'ha detto Vasco prima della gara: sentivamo la sua canzone che diceva 'Vedrai che media vedrai...' allora ci siamo guardati e ci siamo detti 'Vai, mettiamo la media'. 'Una media piena di guai' diceva, ma dopo vedrai che media vedrai...'. Dura non ci sta, non va bene. Media invece suona bene".

"Quando era arrivato Morbido era già 'tritato'" approfondimento Morbidelli: "Finale come una seduta psicologica" A vincere la gara uno stratosferico Morbidelli, al primo successo nella top-class. Boselli: "Ai nostri microfoni Franco ha detto 'Se nella mia carriera non mi hanno 'tritato' è merito di chi ho avuto intorno, tu sei stato quello che ha creduto più di tutti in lui. "Il merito è assolutamente tutto suo, è stato bravissimo. Noi abbiamo creduto in lui. Quando lo abbiamo preso secondo me era già 'tritato'. La sua carriera era idirizzata verso la Superbike, stava facendo la 600, sperava al massimo di arrivare là, invece Uccio ci ha creduto moltissimo, abbiamo fatto delle forzature anche con Gresini all'inizio, con ItalTrasns, Uccio parlava con loro di Franco e quelli lo guardavano come per dire 'Ma chi è?! Poi gli abbiamo fatto la wild card a Motegi con Fausto Gresini, poi lo abbiamo fatto prendere da Italtrans, lì siamo stati bravi, ora deve pagarci una pizza...", spiega Rossi. Uccio aggiunge: "Un po' di più di una pizza, vogliamo almeno una cena di pesce...".

"Settimana prossima ci proveremo ancora, andiamo forte a Misano" Mauro Sanchini: "Ero quasi convinto che riuscissi anche a vincere, poi al curvone a ogni giro il movimento della tua moto diventava sempre più esasperato, a cosa è dovuto?" "Abbiamo fatto dei piccoli errorini, anch'io ne ho commessi, ho tenuto un po' troppo freno motore e la gomma dietro ha un po' sofferto, era un po' rovinata alla fine. Franco è stato bravo a guidare con la hard davanti, piano piano purtroppo mi è andato via. Peccato. Eravamo al limite con la media dietro, ma va bene così. Peccato che all'ultimo giro ho staccato un po' troppo forte, sono andato largo e ho lasciato la porta aperta a Mir, che mi ha sorpassato". Guido Meda: "Al giro precedente avevi Rins, forse avevi capito di averne un po' di più rispetto a lui, poi di colpo ti sei trovato Mir. Non è che di colpo inaspettatamente ti sei trovato a fare i conti con un'altra Suzuki? "Sì, è andata proprio così. Rins mi è venuto a prendere facilmente ma aveva la soft dietro, negli ultimi giri come Pecco soffriva un po' a sinistra, sapevo di fare la differenza su di lui a sinistra, infatti spingevo molto. All'ultimo giro invece è arrivato Mir con la media e lì non c'è stato niente da fare, andava troppo forte, è stato bravo, se l'è meritato. Il problema è che si chiamano uguale, quando passi veloce sulla tabella fai fatica...".