In occasione delle due gare in programma a Misano, le moto dello Sky Racing Team VR46 saranno caratterizzate in Moto2 e in Moto3 da una livrea speciale dedicata al partner WITHU. Una carena tutta nuova ed un look a tono per tute e caschi GP MISANO, LA GRIGLIA DI PARTENZA

Le moto dello Sky Racing Team VR46 si accenderanno ancora di più dei colori WITHU nei due GP di Moto2 e Moto3 in programma a Misano. Il team scenderà in pista con una livrea dedicata al suo partner, azienda italiana attiva nel mercato delle utilities, durante le gare di domenica 13 settembre (Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini) e di domenica 20 settembre (Gran Premio d’Emilia Romagna). Il leader del Mondiale Moto2 Luca Marini ed il suo compagno Marco Bezzecchi, ed i due giovani piloti del team Moto3 Andrea Migno e Celestino Vietti, sfoggeranno dunque una livrea tutta nuova ed un look a tono per tute e caschi. Il look richiamerà i colori del Partner, già presenti anche sull’auto Hyundai i20 R5 New Generation dello Hyundai Rally Team Italia guidata da Umberto Scandola. Saranno in bella mostra sulle carene anche le icone che raffigurano i servizi commercializzati da withu: luce, gas, fibra e mobile.

Ballarin: "Speriamo di dare una marcia in più con questa livrea" "Siamo entusiasti dell’opportunità che ci viene data” ha commentato Matteo Ballarin, presidente di WITHU, marchio del gruppo Europe Energy che fornisce luce, gas, fibra e mobile a privati ed aziende. "Il Gran Premio di Misano è il nostro Gran Premio di casa, specie quest’anno che purtroppo non si correrà’ al Mugello, e ringraziamo il Team per la straordinaria visibilità che questa iniziativa ci darà. Visti i risultati ottenuti sinora dal Team, con 3 piloti su 4 che hanno già vinto delle gare ed una presenza costante nelle prime posizioni in entrambe le classi, speriamo di dare la marcia in più con la livrea dedicata ai colori del nostro marchio, che è simbolo di energia e passione".