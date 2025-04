Prosegue il percorso di recupero di Jorge Martin . Il campione del mondo della MotoGP, assente nelle prime 3 gare stagionali per un infortunio rimediato in allenamento, martedì mattina si è sottoposto a delle visite di controllo: "Jorge Martin ha effettuato un controllo radiografico - si legge nel comunicato di Aprilia -; la valutazione del quadro è positiva in quanto è ben visibile un callo osseo a livello della frattura dello scafoide. La vite di sintesi è ben posizionata e tollerata a confermare un regolare esito dell’intervento".

Martin su Sky: "Provo a tornare in Qatar"

Il comunicato Aprilia non parla di tempistiche e traguardi raggiunti, ma una possibilità è quelle di vedere un tentativo di Martin di prendere parte alla prossima gara in Qatar, almeno nelle prove libere, se verrà dichiarato 'fit'. Lo spagnolo era ad Austin nell'ultimo weekend di campionato per iniziare a riassaporare l'aria del paddock e, intervenuto su Sky Sport, ha dichiarato che vuole provarci per il prossimo GP. "Devo sottopormi a una visita medica ma l'osso sembra che stia guarendo abbastanza bene - ha spiegato venerdì scorso -. Non era nel nostro piano correre qui ad Austin, ma in Qatar sì. Dopo vediamo, una volta tornato in pista, se riuscirò a finire il weekend o no".