Ezpeleta: "GP a Le Mans, il più grande evento sportivo in Francia"

"La Francia vanta un'incredibile tradizione nel Motorsport", ha sottolineato il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. "Siamo orgogliosi che il nostro Gran Premio di Francia si sommi a questo patrimonio. Si tratta di un evento che attrae un'enorme ondata di appassionati. Ci affermiamo così come il più grande evento sportivo in Francia, con tribune che riflettono il nostro pubblico, in crescita e diversificato. È proprio ciò che vogliamo in tutto il mondo, per uno sport che continua a crescere in modo esponenziale. La Francia è un mercato vitale per noi. Lavoriamo con PHA Claude Michy e non potremmo chiedere di meglio".