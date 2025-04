Nella giornata di domenica il pilota del team LEVELUP-MTA è stato vittima di un incidente in allenamento e ha riportato la frattura della tibia destra e dell'omero sinistro. "Bertelle è ancora ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti", si legge nel comunicato del team. Tempi di recupero ancora da valutare, con il classe 2004 che salterà sicuramente il prossimo appuntamento in Qatar dall'11 al 13 aprile (LIVE su Sky Sport e streaming su NOW )

Infortunio in allenamento per Matteo Bertelle. Il pilota Moto3, come comunicato dal team LEVEL UP-MTA, nella giornata di domenica è stato vittima di un incidente e ha rimediato la frattura della tibia destra e dell'omero sinistro. I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma salterà sicuramente il prossimo weekend in Qatar (in programma dall'11 al 13 aprile). "Bertelle è ancora ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti da parte dell'equipe medica - si legge nel comunicato del team -. Siamo certi che si rimetterà presto e non vediamo l'ora di rivederlo in pista, confermiamo che non sarà presente al GP del Qatar. Tutto il team augura a Matteo una pronta guarigione".