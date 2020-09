Il recupero di Marc Marquez procede: assente per infortunio a causa del doppio intervento all’omero destro, ha ripreso l’esercizio fisico a sei settimane dalla seconda operazione. Non solo corsa, ma anche allenamento in bici, come si vede su Instagram: "Un altro passettino: un’ora in bicicletta", scrive il campione del mondo. Sulla spalla c’è ancora il tutore a protezione del braccio. Come anticipato da Sky Sport, lo spagnolo potrebbe rientrare il 13 novembre per il GP di Valencia

MARQUEZ, I TEMPI DI RECUPERO