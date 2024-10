Espargaro si è fermato a metà sessione di pre-qualifiche, lasciando la pista di Buriram per il troppo dolore dopo la caduta nelle FP1: gli esami in ospedale hanno scongiurato infortuni seri. "Aleix è stato sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici che non hanno rilevato lesioni", il comunicato dell'Aprilia. Bisognerà capire a questo punto se il catalano riuscirà a stringere i denti e a tornare in sella sabato per qualifiche e Sprint Race in Thailandia

