Secondo tempo per Martin nelle pre-qualifiche: "Ho fatto piccoli aggiustamenti per abituarmi alla moto e capire il limite - ha spiegato a Sky -. Anche il time attack non è andato male, ma dopo 20 giri la moto si muoveva come fosse un cavallo...". Poi sui giorni precedentei al GP: "Non vedevo l'ora di tornare in sella, tra una gara e l'altra la mente pensa a cosa potrebbe succedere, mi svegliavo alle 6". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

GP THAILANDIA, I QUALIFICATI AL Q2