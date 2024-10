Pecco Bagnaia ha commentato a Sky il 4° tempo nelle pre-qualifiche della Thailandia: "Come a Phillip Island siamo andati nella direzione sbagliata durante il turno, poi ci siamo messi a posto. Sono soddisfatto, l'obiettivo era entrare nei 10. Sono ottimista sia per la Sprint che per la gara, abbiamo la consapevolezza che il potenziale è buono". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

GP THAILANDIA, I QUALIFICATI AL Q2