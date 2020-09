"Spingo per averlo come tester nel 2021": queste le dichiarazioni su Dovizioso rilasciate martedì a Sky da Lucio Cecchinello, Team Manager Honda LCR. Ora da Misano arriva la replica del pilota, sempre a Sky: "Mi fa piacere che abbia parlato di me, ma è ovvio che la mia sia una situazione anomala e che un po' tutte le Case mi stiano cercando". Anche Rossi ha parlato di lui: "Sì e mi fa molto, molto, molto piacere, ma per ora non ho ancora definito nulla", aggiunge il ducatista

