Dovizioso: "Molto contento, le novità funzionano"

Novità di ciclistica e di set-up per Dovizioso, nei test di Misano: "Siamo molto contenti, il feeling e il passo erano molto buoni, siamo migliorati. Dovevamo fare uno step in avanti per il Mondiale: nei test lo abbiamo fatto, ora dobbiamo confermarci in gara".

Salito in vetta alla classifica del Mondiale, Dovizioso al termine del GP di San Marino non era comunque soddisfatto: "Quando non hai la velocità puoi essere anche primo ma non la vivi serenamente. Non riesco a guidare come dovrei. Lavoro, ma i tempi non vengono. Non abbiamo carte per giocarcela, dobbiamo sfruttare i test per migliorare", aveva dichiarato a fine gara il ducatista. Detto fatto: l'umore di Dovizioso dopo la giornata di prove ufficiali di Misano è cambiato. "Sono contento, le modifiche hanno funzionato molto bene. Abbiamo anche lavorato sul set-up, farlo due giorni dopo la gara è perfetto in vista del weekend che si correrà ancora su questo circuito. Il feeling è migliorato, il passo era molto buono", ha sottolineato Dovi ai microfoni di Sky