Ai microfoni di Sky, Quartararo si lancia all'attacco del GP dell'Emilia Romagna: "Domenica mi sono impuntato a superare Vinales perché avevo un passo migliore, ma ho commesso un errore. La prossima volta non forzerò il sorpasso, sarò più paziente. Non ho fatto tabelle, ma mi sono detto che per me il campionato inizia questo weekend, partirò con l'idea che siamo tutti a zero punti"

GP EMILIA ROMAGNA LIVE SU SKY: GUIDA TV