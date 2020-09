GP Emilia Romagna, il programma completo su Sky

Misano è pronta ad ospitare il secondo GP consecutivo: dopo il tronfo italiano nel GP di San Marino, il circuito intitolato a Marco Simoncelli sarà protagonista della prima edizione del GP dell'Emilia Romagna. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Gli orari delle gare: MotoE alle 10, Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Da non perdere anche i nuovi passaggi di "On the road again" su Sky con Bruno Barbieri e Nina Zilli LE PAROLE DEI PILOTI IN CONFERENZA

A Misano scatta l'ottava tappa del Motomondiale e il settimo appuntamento per quanto riguarda la MotoGP: da giovedì 17 settembre scatta su Sky il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 fino a domenica 20 settembre, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00. Si tratta del secondo GP consecutivo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dopo il trionfo italiano nel GP di San Marino. In pista nel fine settimana anche MotoE (gara alle 10), Moto3 (gara alle 11.00) e Moto2 (gara alle 12.20). Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno affidate a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 questo weekend ci saranno Rosario Triolo e Federico Aliverti.

"On the road again", due nuove puntate su Sky Da non perdere giovedì 17 settembre alle 18.30 e venerdì 18 settembre alle 18.45 i nuovi passaggi di "On the road again": Guido Meda conduce gli appassionati in un viaggio attraverso l’Emilia Romagna, terra di motori per eccellenza. Da Piacenza alla Riviera Romagnola, Guido viene accompagnato alla scoperta del territorio da ciceroni molto speciali: giovedì alle 18.30 il cicerone sarà Bruno Barbieri nella "food valley” tra Parma e Reggio Emilia, mentre venerdì alle 18.45 toccherà a Nina Zilli sulle strade della Val Trebbia, nel piacentino. Due moto, paesaggi straordinari e tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che oggi assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell’Italia.