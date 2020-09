Libere Moto3: il più veloce è Fernandez, 3° Fenati

Meno gradi sull'asfalto e molto più vento in pista. Il cambio di stagione per il GP di Barcellona (dal tradizionale clima estivo a quello autunnale) ha portato in dote raffiche fastidiose che in Moto3 hanno provocato parecchie cadute al pomeriggio. Tra le vittime Arbolino (high side con duro impatto sull’asfalto), McPhee, Masia, Rodrigo e Vietti, partito lento al mattino. Il piemontese ha pure rovinato la carena e nel tentativo di sistemargli la moto il suo box ha sacrificato quasi tutto il turno pomeridiano. "Errore mio- ha spiegato Vietti -. C'era tanto vento ho provato a spingere, mi si è chiusa davanti". Nemmeno il milanese del team Snipers è tornato in pista dovendo recarsi al centro medico per una visita di controllo.

Masia, scivolato senza conseguenze, è invece rientrato quasi subito prendendosi poi il miglior tempo del pomeriggio e il secondo di giornata. Fenati partito forte al mattino (galvanizzato dal successo a Misano), è rimasto indietro in FP2, ma nel combinato si è piazzato terzo. Indietro Foggia, ventunesimo nella combinata. In compagnia di Ogura, per ora solo ventisettesimo.

Non deludono Arenas (settimo) e Binder (quinto), ma alla fine il più veloce è stato Raul Fernandez, con il cronologico segnato al mattino. Un po' meglio Antonelli, ottavo ma il suo team ha dovuto rinunciare a Tatsuki Suzuki, operato al radio rotto nelle qualifiche di Misano.