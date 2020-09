MotoGP, la gara LIVE: Dovizioso fuori al 1° giro

In corso la gara della MotoGP al Montmeló, live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Contatto tra Dovizioso e Zarco al primo giro, finiscono entrambi fuori. Tardozzi: "Petrucci ha chiuso l'anteriore, ma Zarco per non andare addosso a Danilo ha finito per scontrarsi con Dovizioso". Valentino Rossi, dopo aver annunciato che nel 2021 correrà con Petronas, è a caccia del 200° podio in top-class. In Moto2 trionfo di Marini dello Sky VR46, in Moto3 vittoria di Binder

FORMULA 1, GP RUSSIA: VITTORIA DI BOTTAS