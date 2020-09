Dopo essere finito fuori nel GP dell’Emilia Romagna, al Montmeló arriva la seconda caduta consecutiva per Rossi. A nove giri dal termine Valentino è in seconda posizione alle spalle di Quartararo, ma perde l’anteriore in curva 2, probabilmente a causa di un problema alla gomma. Nessuna conseguenza per il pilota Yamaha, che era in lotta per conquistare il suo 200° podio in top class

