SBK, round a Magny Cours (Francia): il programma

Jonathan Rea si presenta a Magny Cours, penultimo appuntamento del mondiale SBK 2020, con 51 punti di vantaggio su Scott Redding quando ne restano ancora 124 da assegnare tra i round in Francia e Portogallo. La rincorsa Ducati è durissima ma la matematica non esclude dalla lotta per il titolo il pilota inglese della Rossa che dovrà fare di tutto per stare davanti al fenomeno della Kawasaki, rimandando così alle ultime tre gare all'Estoril l'assegnazione del mondiale delle big bikes. Redding dovrà fare in modo che Rea non guadagni ulteriori 12 punti, incrementando il gap, in caso contrario il fenomenale cinque volte campione WSBK festeggerà meritatamente a Magny Cours.

I numeri di Rea a Magny Cours

A rendere poi le cose più toste per il ducatista c'è anche il tracciato. Sulla pista francese Redding non solo non ha mai corso ma non ha nemmeno effettuato sessioni di test in vista del round, mentre Rea qui è recordman di vittorie con 6 successi, uno in più di Haga. Il pilota Kawasaki in Francia potrebbe anche raggiungere la cifra monstre di 100 trionfi in Superbike (oggi è a 97), numero ancora più impressionante se si pensa che King Carl Fogarty ha chiuso la sua spettacolare carriera a 59.

Non solo Rea vs Redding

Nel weekend non andrà in scena solo la grande sfida per il titolo Rea vs Redding, Kawasaki vs Ducati. I numeri delle stagione infatti fanno ben sperare in un altro round combattuto su tutti i fronti. Lo spettacolo dovrebbe essere ancora una volta garantito, sono infatti già 10 i piloti andati a podio quest'anno e ben 7 i vincitori diversi. Oltre a Rea con Kawasaki ha vinto anche Lowes, con Ducati il terzetto Redding, Davies, Rinaldi (grandissimo tra gli indipendenti col team Go Eleven), Razgatlioglu e Vd Mark con Yamaha. Ancora a secco la Honda ma Bautista è sempre più nelle posizioni che contano (il podio è arrivato con la velocissima CBR1000 RR-R) e la BMW è sembrata in ripresa in Catalunya con Sykes in top 5 e Laverty P7 (la casa ha presentato al mercato la nuovissima S1000RR marchiata M Motorsport, evoluzione delle specie SBK ora dotata di ali, bel segnale di fiducia nelle competizioni).

La battaglia per il terzo posto

Se i primi due posti in classifica mondiale non sono in discussione (la coppia Rea e Redding è inarrivabile), per il terzo tutto è in discussione. Davies e Vd Marc sono separati da soli 10 punti e Razga non è poi così distante (188, 178, 157 rispettivamente per i tre). Nella lotta per il podio non stupirà poi trovare il nostro velocissimo Rinaldi (una vittoria, un secondo e un terzo posto ad Aragon2), il sempre piu sorprendente Gerloff (giovane americano con la R1 2019 del GRT terzo in gara 2 a Barcellona) e perché no Baz con la Yamaha R1 indipendente di TenKate che sul podio è già salito due volte quest'anno. Seconda wildcard infine per Folger con Yamaha, un'altra chance per lui per guadagnarsi un posto nel mondiale 2021.

Titolo costruttori, Ducati a -20 da Kawasaki

Per quanto riguarda il titolo costruttori, Kawasaki è in testa con Ducati lontana solo 20 punti e con 124 ancora da assegnare tutto può succedere. Detto di GoEleven al top tra gli Indipendenti, tra i factory team conduce KRT Provec di Rea e Lowes con Aruba Ducati a solo 10 lunghezze con 18 podi di Rea e Davies (12-6) e 17 di Rea e Lowes (15-2). Ovviamente i 9 successi JR#1 fanno sempre la differenza...

Il weekend di Magny Cours live su Skysport MotoGP canale 208 della piattaforma Sky

Venerdì 2 ottobre 2020

10:30-11:20 WorldSBK – FP1

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2

Sabato 3 ottobre 2020

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole

14:00 WorldSBK – Gara 1

15:15 WorldSSP – Gara 1

16:30 WorldSSP300 – Gara 2

Domenica 4 ottobre 2020

11:00 WorldSBK – Gara Superpole

12:30 WorldSSP – Gara 2

14:00 WorldSBK – Gara 2

15:15 WorldSSP300 – Gara 2