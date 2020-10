Test Portimao, Aleix Espargaró è il più veloce

Due giorni di test a Portimao, pista di riserva dal 2017, che tornerà nel calendario per la prima volta dal 2012, chiudendo questa stagione di MotoGP il prossimo 22 novembre. Prove importanti quindi sia per i team sia per il fornitore di gomme Michelin. In pista i collaudatori, tra cui spiccano Jorge Lorenzo per la Yamaha e Dani Pedrosa per KTM, e anche qualche pilota, ma con moto stradali. Unica eccezione per Aleix Espargaró, dato che Aprilia dispone ancora delle concessioni. E proprio lo spagnolo è stato il più veloce in pista, sia al mattino, con 1:40.880, sia nel pomeriggio, abbassando ulteriormente il tempo di riferimento a 1:40.170. Dietro di lui un’altra Aprilia, quella di Bradley Smith, staccata di nove decimi e mezzo. Michele Pirro, secondo in mattinata, scivola al quarto posto (1:42.189) dopo Stefan Bradl e davanti a Dani Pedrosa. Il tester di lusso di KTM ha registrato il maggior numero di giri: 33 nel pomeriggio, per un totale di 80. Anche Jorge Lorenzo ha girato molto, soprattutto al mattino, più che altro per riprendere confidenza con la M1 (versione 2019), chiudendo in fondo a tutti (1:44.910), a due secondi e mezzo da Guintoli, ultimo tra i collaudatori. Presenti i piloti ufficiali Yamaha, Rossi e Vinales, i ducatisti Dovizioso, Petrucci, Bagnaia e Miller, e poi Mir, Alex Marquez, Pol Espargaró, Binder e Oliveira. Solo Vinales e i due KTM (che hanno scelto di guidare una Yamaha R1 perché KTM non ha in produzione una supersportiva stradale, mentre Pol Espargaró ha optato per una Honda CBR) hanno montato i trasponder, e Maverick è stato il più veloce tra loro (1:43.699).