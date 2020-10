“Arriva sempre il momento di smettere. Ecco, quel giorno è arrivato". Alex De Angelis ha fatto la sua scelta e ha annunciato, nel corso della conferenza MotoE a Le Mans, la fine della sua carriera. “Dire addio alle piste del Motomondiale, al paddock, ai miei colleghi e a tutto quello che è stato la mia casa per vent’anni non è assolutamente facile. Si chiude la parentesi più importante della mia vita. Vittorie, podi, gioie e dolori, ma soprattutto metà della mia vita spesa in giro per il mondo a tutta velocità".