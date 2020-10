De Angelis: "Voglio dedicarmi ai giovani piloti"

A 36 anni Alex De Angelis ha deciso di fermarsi: ora le ultime due gare di Le Mans, poi la tv e un futuro da team manager. Le sue prime parole a Sky: "C'è un tempo per tutto...Ho vissuto 20 anni da pilota, praticamente tutta la mia vita, ora è giusto insegnare, raccontare, motivare i ragazzi giovani che come me hanno iniziato con dei sogni. Io ho cominciato guardando i piloti della MotoGP (all'epoca della 500) in tv, fino a che nel 1999 mi sono trovato a Imola in pista con tutti loro. Voglio che questa fortissima emozione la possano provare tanti altri piloti, cercherò di spingerli e di farli arrivare fino a dove sono arrivato io. Il ricordo piu bello? Non ne ho uno in particolare, la prima gara nel Mondiale è un bel ricordo ma lo è anche il primo podio in MotoGP con il povero Nicky Hayden, ne ho tanti belli".