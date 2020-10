Dovizioso e il futuro: "Qualcosa si sta muovendo"

Dovizioso e i piani per il prossimo anno dopo l'addio alla Ducati: "Qualcosa si sta muovendo. Il ruolo di tester è un'ottima opzione". Prima c'è da pensare al GP di Le Mans di questa settimana: "Mi aspetto di fare bene, sono fiducioso. In primo piano ci sarà la gestione delle gomme"

Dovizioso punta al riscatto sul tracciato di Le Mans, dove questo weekend riparte il Motomondiale. "Quest’anno ancora di più rispetto al passato finchè non entri in pista non puoi sapere la tua competitività, quindi vediamo come andranno le prime libere. In ogni caso sono fiducioso, possiamo fare bene".