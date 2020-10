Pecco arriva a Le Mans decisamente carico: "Ho il sorriso stampato in faccia da quando mi hanno detto che sarei passato nel team ufficiale Ducati. L'obiettivo per l'anno prossimo è riportare il titolo mondiale a Borgo Panigale". Sui primi giri svolti a Portimao: "Pista bellissima, mi sono divertito tanto. Dovremo lavorare su elettronica e set up, ma penso che sia un tracciato favorevole per le Ducati" QUARTARARO: "LOTTA AL TITOLO, MIR RIVALE N.1"

Bagnaia all'attacco: dopo l'annuncio del suo approdo nel team ufficiale Ducati (l'anno prossimo correrà al fianco di Miller), Pecco è pronto per il GP di Le Mans e per raggiungere nuovi obiettivi. "Sono contento, sto vivendo con il sorriso stampato in faccia da quando mi hanno comunicato il passaggio nel team ufficiale. Sono molto felice di avere questa opportunità, l'abbiamo meritata e credo che nel 2021 potremo fare molto bene".