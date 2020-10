Moto3, Suzuki rinnova con Sic58 Squadra Corse

Il giappo-riccionese firma a sorpresa per il 2021 con il team di Paolo Simoncelli. Un altro anno in famiglia, sognando di saltare insieme in Moto2

Ci hanno proprio fregati tutti. Paolo Simoncelli e Tatsu Suzuki ne hanno fatta un’altra, insieme. Ci avevano fatto credere che stavolta basta, si sarebbero separati, perché per il giappo-riccionese era il momento di passare in Moto2 e il team Sic58 Squadra Corse non ha ricevuto le entries per salire di categoria.

Ma lasciarsi, quando si è una famiglia, è difficile. Impossibile. E così, forse anche per colpa di quell’infortunio a ulna e radio del braccio sinistro di Misano, sul circuito intitolato a Marco, la situazione è cambiata. Tatsu ha visto allontanarsi il suo sogno di lottare per il Mondiale. Non lo ha perso del tutto, ma è chiaro che adesso il distacco da Ogura sia difficile da colmare, anche perché, in mezzo, ci sono altri quattro piloti.

E allora ecco un ultimo giro, un ultimo tentativo in Moto3. Andava fatto. Va fatto. E poi, chissà, magari per il 2022 il salto di categoria del team si concretizzerà. Per ora, sguardo su un 2020 di rincorsa e sul 2021, l’anno in cui Suzuki potrà anche cominciare a far pratica con qualche moto di serie di grossa cilindrata in allenamento, visto che nella sua vita non è mai salito su qualcosa di più potente di una Moto3. Ancora in famiglia, prima che il Dragone voli via dal nido, o lo porti con sé in Moto2.