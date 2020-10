MotoGP, la griglia di partenza del GP di Francia

Super Quartararo a Le Mans: conquista la 9^ pole in top-class, la 3^ quest'anno, in un momento fondamentale del Mondiale. Mir, in classifica lontano appena 8 punti, è solo 14° in griglia. Tre Ducati nelle prime due file: 2° Miller, 3° Petrucci, 6° Dovizioso. Yamaha ufficiali: 5° Vinales, 10° Rossi davanti a Morbidelli. Attenzione agli orari delle gare, live su Sky: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30, MotoE alle 15:40

