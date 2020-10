La MotoGP torna subito in pista e lo fa ad Aragon. Valentino Rossi, reduce da tre cadute consecutive, andrà a caccia del riscatto: "Non è mai stata una pista semplice per me, ma quest'anno ho un buon feeling con la Yamaha e sono abbastanza veloce: sarà dunque una bella sfida" GUIDA TV: IL GP DI ARAGON SU SKY

Tre cadute consecutive e tanta voglia di riscatto. Così Valentino Rossi si presenterà ad Aragon, primo del doppio appuntamento nel deserto spagnolo, in programma domenica. Dopo gli zero raccolti tra Misano, Barcellona e Le Mans, il Dottore arriva su una pista in cui non è mai andato oltre il terzo posto.

Rossi: "Vediamo di alzare il livello delle nostre prestazioni" “Dopo Le Mans, siamo partiti direttamente per il secondo GP consecutivo. Aragon è sempre stato un tracciato difficile per me - ha spiegato Valentino - per cui sarà una bella sfida andare forte qui. Ma quest’anno sono abbastanza veloce e ho buone sensazioni sulla moto. Lavoreremo ancora sodo e proveremo a capire se possiamo alzare il livello delle nostre prestazioni su questa pista".