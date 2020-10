GP Aragon, le qualifiche della MotoGP LIVE

In corso le qualifiche della MotoGP, con condizioni meteo migliori rispetto a ieri, temperature superiori di circa 7 gradi. Tutte le Ducati nel Q1, non succedeva da 14 anni (Laguna Seca 2006). Nelle Libere 3 brutta caduta per Quartararo alla curva 14: nessuna frattura, è tornato in pista nonostante il dolore alla natica sinistra. In Moto3 pole di Fernandez. Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare il freddo del mattino: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

VIDEO. LA CADUTA DI QUARTARARO