Enea Bastianini come Marc Marquez nelle libere di Moto2 ad Aragon: il pilota italiano effettua un salvataggio allargando il gomito fino a toccare l'asfalto, tipico gesto del campione del mondo della Honda. Libere 3 posticipate di mezz'ora per evitare le basse temperature: Moto3 alle 9:30, MotoGP alle 10:25, Moto2 alle 11:25. Posticipato anche il warm up: Moto3 alle 9, Moto2 alle 9.30, MotoGP alle 10

GP ARAGON, LA GUIDA TV