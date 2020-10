Sam Lowes conquista la pole position del GP di Aragon di Moto2, precedendo due italiani: Bezzecchi e Di Giannantonio. Settimo tempo per un Marini ancora acciaccato alla caviglia, con Bastianini che scatterà 12°. Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare le basse temperature: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

Si può vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Guardando la prima fila della Moto 2, con Bezzecchi e Di Giannantonio al secondo e al terzo posto rispettivamente, c’è solo da essere contenti. Ma la pole position di Lowes un po’ brucia perché i due italiani sembravano lanciati a una sfida riservata a loro due per la prima casella in griglia. Bravo invece l’inglese che d’altra parte ha confermato al momento decisivo di essere perfettamente a suo agio sulla pista spagnola. Velocissimo, talvolta in modo imbarazzante rispetto ai suoi avversari, Sam ha messo una seria ipoteca sulla gara.

Una bella sfida da seguire in cui potrebbe inserirsi anche Luca Marini, meno efficace del solito ma comunque settimo (con una caviglia non ancora recuperata del tutto dopo la caduta in prova a le Mans). Il pesarese ha faticato un po’ in tutti i turni ma è apparso comunque tranquillo. In gara dovrà marcare Enea Bastianini (solo dodicesimo) nemmeno lui apparso, fino a qui, in gran forma, e secondo in campionato. D’altra parte al terzo posto c’è il compagno di squadra Bezzecchi che a ben guardare potrebbe rosicchiargli qualcosa perché fin da venerdì il riminese è sembrato in migliori condizioni. In ottica gara possono rivelarsi un osso duro anche Navarro (sesto) che piano piano sta trovando il feeling giusto con la Speed Up e Dixon (quarto), sfortunato protagonista della gara francese.