Locatelli porta a casa la dodicesima vittoria della stagione davanti a Oettl e Soomer, cadono De Rosa e Mahias. Perez torna al successo nella 300, Buis campione con una gara di anticipo. Il weekend della Superbike in Portogallo non è finito: domenica Gara-2 in diretta su Sky

Altra pista, altra vittoria per Andrea Locatelli. In una Gara 1 di Supersport spezzata in due tronconi dalla bandiera rossa per pulire il tracciato dopo la caduta di Peter Sebestyen, il pilota bergamasco ha conquistato il dodicesimo successo su quattordici corse togliendosi l’ennesima soddisfazione appena prima di salire sulla Yamaha R1 Superbike, moto che proverà per la prima volta lunedì. Alla ripartenza dopo l’interruzione, Raffaele De Rosa e Lucas Mahias sono finiti a terra insieme alla curva due, lasciando sostanzialmente campo libero al campione del mondo. Philipp Oettl e Hannes Soomer hanno quindi animato la battaglia per il secondo posto, terminando in quest’ordine. Giù dal podio un velocissimo Isaac Vinales, autore del giro più veloce della gara, capace di rimontare su Steven Odendaal, Can Oncu e Manuel Gonzalez precedendoli sotto la bandiera a scacchi. All’ottavo posto un buon Axel Bassani, che tiene dietro il rientrante Jules Cluzel e Corentin Perolari. A punti

anche Federico Fuligni e Kevin Manfredi, tredicesimo e quattordicesimo.