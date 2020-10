Moto3: Masia, vittoria capolavoro. 4° Fenati

La rimonta di Masia sul circuito di Aragon è di quelle che un pilota ricorda per tutta la vita. Lo spagnolo partiva solo 17° e conquista una vittoria spettacolare, davanti a Binder e a Fernandez. Tra i piloti in lotta per il titolo, Arenas conclude la gara 7°, Vietti 9° e Ogura 14°, mentre Arbolino è stato costretto a saltare la gara perché gli è stata imposta la quarantena dalle autorità sanitarie spagnole e italiane a scopo precauzionale

La rimonta

Arenas è un fulmine sulla griglia di partenza e gira davanti a tutti alla prima curva. Fernandez non ci sta, e riporta subito la sua Ktm davanti a quella di Arenas. I due provano a fare il buco e ad andare via. Gli inseguitori sono Tatsuki Suzuki, Celestino Vietti e Romano Fenati. Ma alla fine del primo giro, Suzuki ha già messo la sua Honda davanti ad Arenas. Binder si fa vedere, prima infilando Fenati all'interno, poi replicando con Arenas all'esterno. Il gruppetto di testa adesso è a 5: Fernandez, Binder, Suzuki, Arenas, Fenati. Ma c'è Masia dietro a loro, che recupera decimi giro dopo giro. A tre dal termine, Masia è secondo. Vede già Fernandez, e lo supera. L'ultimo giro è un duello a quattro: Masia, Fernandez e Arenas e Binder. Fernandez si porta in testa, ma dura poco. Masia torna davanti, ed entra pure Binder che si porta in seconda posizione. All'ultima curva Fenati gioca l'asso - il sorpasso all’esterno - e sfruttando la scia beffa Alcoba e Arenas. Vince dunque Masia, che firma una gara-capolavoro. Secondo è Binder, terzo Fernandez. Poi Fenati, McPhee, Alboba, Arenas, Suzuki e Vietti, per un Mondiale Moto3 più aperto che mai.