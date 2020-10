La Supersport 300

Si chiude nel nome di Koen Meuffels, che torna alla vittoria per la prima volta dopo il 2018 e balza al quarto posto finale in campionato. L’olandese ha battuto in volata Samuel Di Sora, mentre più staccato Mika Perez ha avuto la meglio su un folto gruppo di piloti per la terza posizione. Il migliore degli italiani è stato Kevin Sabatucci all’ottavo posto, con Mirko Gennai undicesimo e a punti. Ventiduesima posizione per Thomas Brianti, ventiquattresima per Marco Gaggi, ventiseiesima per Alessandro Zanca. Caduti invece Bruno Ieraci, Filippo Rovelli e Alfonso Coppola.