Motogp, numeri e curiosità del gp della Thailandia

La stagione della motogp si è aperta a Buriram in Thailandia e ha visto il trionfo di Marc Marquez sul fratello Alex e su Pecco Bagnaia. Tante le curiosità di questa prima gara legate anche ai "numeri". Il mondiale torna nel weekend del 14-16 marzo per il GP Argentina

Prima assoluta a Buriram: non era mai successo che due fratelli finissero 1° e 2° in una gara della top-class e, limitatamente al periodo da cui sono noti i dati delle qualifiche (dal 1977) non era mai successo che fossero primo e secondo in griglia.

La compagnia dei numeri primi

Una griglia composta “numericamente” in modo singolare, con le prime 4 moto il cui numero di gara finiva con il “3”: 93, 73, 63, 43.

Nel GP, Miller (il 43) non è riuscito a restare con il terzetto che poi si è presentato sul podio, podio che, con lo stesso numero finale, non si registrava dal GP di Motegi del 2004 con il 6 di Makoto Tamada vincitore, seguito dal 46 di Vale ed il 56 di Shinya Nakano. La ricorrenza dei numeri, tuttavia, non si limita al podio, ma fa segnare una tripletta nello stesso ordine in griglia, GP e giri veloci: Marc, Alex e Pecco sono finiti in quest’ordine nelle tre graduatorie succitate (e pure nella Sprint…). Non succede spesso che tre piloti siano ordinati in questo modo in tutte e tre le graduatorie principali del weekend: l’ultima volta risaliva al GP di Valencia del 2015, ed i tre furono Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Dani Pedrosa, sempre nello stesso ordine.

I numeri di Marc Marquez

Weekend importante per Marc Marquez: torna in testa al mondiale dopo 93 GP e 1931 giorni, con il suo amato 93 che ricorre in questo evento che non si verificava dal 2019, Valencia, quando vinse il suo ultimo mondiale a tutt’oggi.

Per Marc la 63^ vittoria e il 112° podio, quest’ultimo valore che lo pone al pari di Dani Pedrosa al 3° posto di tutti i tempi.

Assieme alla vittoria, l’hat-trick di pole, vittoria, giro veloce: il 27°, tanti quanti ne registrò Mick Doohan.

(Mini) risveglio Honda?

È solo un settimo posto, ed è incredibile pensarlo visto che stiamo parlando del costruttore più vincente della storia, ma per Honda è comunque un passo avanti: in tutto il 2024 non erano mai riusciti ad issarsi così in alto, mentre Zarco ci è riuscito nel primo GP del 2025.