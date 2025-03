Manu Gonzalez firma la prima vittoria della stagione, ma il rimpianto per il podio sfumato di Celestino Vietti, abbattuto da Senna Agius, fa il paio con quello perso da Luca Lunetta in Moto3. Episodi simili, figli di un agonismo forse eccessivo per la prima corsa dell’anno. Vietti scattava dalla seconda posizione, ha corso una gara attenta, puntava al secondo posto, in una corsa tutto sommato tranquillo, quasi noiosa dopo i primi giri. Posizioni quasi consolidate, distacchi sostanziosi, tranne quello tra l’australiano che inseguiva il piemontese della Fantic. Al dodicesimo giro l’attacco all’interno di Celestino, finito sulla sua carenatura. Fuori Vietti, penalità sacrosanta per Agius che però non gli ha compromesso molto la corsa. L’australiano, scontato il long lap, è infatti riuscito ad agguantare il terzo posto del podio dopo un bel duello con Moreira nel finale, l’unico momento esaltante della corsa. Bravo il brasiliano a resistere in staccata alla maggior velocità di Agius.