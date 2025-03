Il fenomeno Dana ha colpito il circuito di Jerez che a fine mese ospiterà la Superbike e a fine aprile (25-27) la tappa del Motomondiale per il GP di Spagna. Il tracciato andaluso si è trasformato in un vero e proprio fiume d'acqua con alcune zone interessante anche dalla grandine

Allerta massima in Spagna per via delle forti alluvioni. La Dana, che sta colpendo duramente alcune zone dell'Andalusia, ha interessato anche il circuito di Jerez-Ángel Nieto, a meno di due mesi dall'arrivo del Motomondiale sul tracciato del GP di Spagna (dal 25 al 27 aprile) e a 20 giorni dalla prossima tappa di Superbike. Il tracciato andaluso è diventato un vero e proprio fiume d'acqua ed è stato colpito anche dalla grandine. Da quanto si è potuto vedere dalle immagini condivise dal portale 'FirsLap F1', parte della linea del traguardo era piena d'acqua e la pit lane era completamente allagata, con l'acqua che superava quasi l'altezza delle porte dei box.