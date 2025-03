Adesso è ufficiale: Pirelli diventerà il fornitore ufficiale di pneumatici della MotoGP a partire dal 2027, siglando un accordo quinquennale fino al 2031 compreso. Un cambio che coinciderà con l'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico della top Class e che vedrà l'azienda italiana diventare il fornitore unico del Motomondiale, affiancando la MotoGP a Moto2 e Moto3. "La strategia di avere un unico fornitore nel paddock fornirà la scala di sviluppo perfetta per i campioni del domani per affinare la loro tecnica durante il percorso verso il vertice" si legge nel comunicato ufficiale diffuso da MotoGP. "Ulteriori dettagli sulla dotazione di pneumatici e sulle specifiche che saranno fornite da Pirelli saranno annunciati a breve. Pirelli è attualmente il fornitore per Moto2, Moto3 oltre a gran parte dei campionati 'Road to MotoGP'. La loro presenza in questo sport si espanderà al vertice delle corse, la MotoGP, e alla MotoE™, il campionato mondiale elettrico". Non manca poi un richiamo all’impegno di Michelin, attuale fornitore che sostituì Bridgestone nel 2021. "Rimarrà il fornitore esclusivo per la MotoGP e la MotoE fino alla fine dell'attuale regolamento tecnico, al termine della stagione 2026. Nelle prossime due stagioni Michelin continuerà a fornire il suo supporto tecnico, i suoi prodotti e la sua tecnologia di livello mondiale, garantendo la sicurezza e le prestazioni che rendono la MotoGP lo sport uno degli sport più emozionanti al mondo. In qualità di pioniere delle competizioni motociclistiche elettriche di livello mondiale, Michelin rimarrà impegnata nel MotoE per tutto il 2025 e il 2026, continuando a innovare e a rendere ancora più sostenibili i suoi pneumatici, già caratterizzati da un'alta percentuale di materiali rinnovabili e riciclati".